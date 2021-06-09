Ünlü şarkıcı ve oyuncular aşı yaptırmaya başladı: İşte o ünlülerin aşı paylaşımları

HAMİLE OLAN BENGÜ İLK DOZ AŞISINI YAPTIRDI

İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı Bengü, "Sağlık Bakanlığı'mızın aşı programında müzisyenlerin de aşılanmaya başlamasıyla birlikte, bugün ben de aşımı oldum. Öncelikle, müzisyen dostlarımın, sektörümüzün ve tabii ki tüm halkımızın aşısına kavuşması dileğimle... Umarım uzun zamandır büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışan sanat, etkinlik ve müzik sektörü de tez zamanda eski günlerine kavuşur. Sahnesine, müziğine ve dinleyicisine aşık olan bizler de bir an önce ait olduğumuz yere; sahnelerimize dönebiliriz. Aşı sırasının bana gelmesiyle bir ikinci mutluluk sebebim de şu an 18 haftalık gebe oluşum. Bu konuda çok soru aldığım için de çok kıymetli hekimlerimize danışarak edindiğim bilgilerimi sizlerle paylaşmak isterim. Herkes gibi biz gebelerin de aşılanması çok önemli. Özellikle üçüncü ay bittikten sonra koronavirüs aşılarından herhangi birini güvenle yaptırabiliriz. Gebelikte bağışıklık sistemimiz de biraz baskılandığı için aşı olmak çok daha önemli hale gelmektedir. Vücudumuzda oluşan antikorlar bebeğimize de geçeceği için bebeklerimiz de doğduklarında koronavirüse karşı doğal bağışıklık kazanmış olacaklar. Aşı ile hem kendimizi hem de bebeklerimizi korumuş olacağız. Devletimize, Sağlık Bakanlığı'mıza, ve tüm sağlık çalışanlarına sonsuz sevgiler ve teşekkürler. Oğluma ve bana şifa olsun inşallah." dedi.