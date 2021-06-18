Ünlü senarist koronavirüsü atlatamayınca intihar etti
WB dizisi "Dawson's Creek" ve ABC's "Wasteland'ın senaristi olan Hollywood senaristi Heidi Ferrer, 1 yıl süren koronavirüs mücadelesinden sonra yaşamına son verdi.
TMZ gazetesine konuşan bir yakını, Heidi'nin Nisan 2020 yılında virüs kaptığını, yaklaşık bir yıl boyunca mücadele ettiğini ve bu mücadele sonrası intihar ederek hayatını son verdiğini doğruladı.
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Heidi, hastalığın kendisini nasıl darmadağın ettiğini ve iyileşme sürecinin yaşanabilecek en zor şey olduğunu anlattığı bir blog yazmıştı.
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Heidi, bloğunda hayatının en karanlık anlarını yaşadığını ve kocasına iyileşmediği takdirde, bu şekilde yaşamak istemediğini söylediğini yazdı.
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Heidi'nin, iyileşme süreci çok yavaş ilerledi. Ölümünden kısa bir süre önce yatağa mahkum oldu.
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