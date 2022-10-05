Ünlü seri katillerin burçları aynı çıktı! Listede sadece 4 burç var
Seri katil Jeffrey Dahmer'in hikayesini anlatan dizi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Seri katil hikayelerine olan ilgi artarken, bir TikTok kullanıcısı dünyanın en ünlü seri katillerini ve burçlarını inceledi.
Lauren Elaine Skirvin adındaki Amerikalı bir TikTok kullanıcısı, Jeffrey Dahmer’dan Ted Bundy’e dünyanının en tanınmış seri katillerinin doğum günlerini ve burçlarını incelemeye karar verdi.
SERİ KATİLLERİ VE BURÇLARINI LİSTELEDİ
İşledikleri suçlarla filmlere konu olan 500’den fazla seri katilin burçlarını inceleyen 38 yaşındaki kullanıcı, katilleri ve burçları uzun bir liste halinde paylaştı. Skirvin’in ulaştığı sonuçlar ise oldukça dikkat çekti.
LİSTEDE SADECE 4 BURÇ VAR
Skirvin “Astrolojiye inanmayanlara soruyorum: Bu uzun listede sadece 4 burcun olmasını nasıl açıklıyorsunuz?” sorusunu yönelterek ulaştığı sonuçları paylaştı.
SERİ KATİLLERİN PAYLAŞTIĞI 4 BURÇ
İçinde Marry Bell, George Chapman, Ed Gei ve Richard Ramirez gibi seri katillerin bulunduğu listede yalnızca 4 burcun olduğunu söyleyen Skirvin, her burcun bir elemente denk geldiğini belirtti.
Başak, İkizler, Balık, Yay burcunun en popüler seri katillerin burcu olduğunu söyleyen kullanıcı, bu burçların ‘ateş, su, hava ve toprak’ elementleriyle de eşleştiğini vurguladı.