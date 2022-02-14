Ünlü stratejistten altın fiyatları için kritik uyarı
ABD'de ve Türkiye'deki yükselen enflasyon, Merkez Bankaları'nın faiz kararları ve Ukrayna - Rusya arasındaki gerilimle hareketlenen altın fiyatları için ünlü stratejistten dikkat çeken bir uyarı geldi.
Altın fiyatları 40 yılın zirvesine çıkan ABD enflasyonu, Rusya-Ukrayna arasında savaş çıkabileceği söylemleri ve Fed’in etkisiyle son 3 ayın zirvesine çıkarken uzmanlardan da dikkat çeken tahminler peş peşe geldi.
Küresel piyasalardaki gelişmeleri yorumlayan Stratejist Hamza Yardımcıoğlu, Fed’in zirve yapan enflasyon nedeniyle faiz artırmak zorunda kalacağını ancak bunun yeterli olmayacağını vurguladı.
Stratejist, pandemi sırasında ABD’nin akıllara durgunluk veren bir parasal genişleme yaptığını ve şu anda dünyada 9 trilyona yakın dolar olduğunu hatırlatarak, dünyanın hiperenflasyonla karşılaşacağını belirtti.
Yükselen enflasyonun hiperanflasyonun habercisi olduğunu düşünen Yardımcıoğlu, sadece ABD’de değil küresel çapta da enflasyonun yükseldiğini ve hisse senetleriyle birlikte diğer yatırım araçlarının değerlerini yitirdiğini söyledi.