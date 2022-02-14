Ünlü stratejistten altın fiyatları için kritik uyarı

Yükselen enflasyonun hiperanflasyonun habercisi olduğunu düşünen Yardımcıoğlu, sadece ABD’de değil küresel çapta da enflasyonun yükseldiğini ve hisse senetleriyle birlikte diğer yatırım araçlarının değerlerini yitirdiğini söyledi.