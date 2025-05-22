Ünlü tatil beldesinde bungalov tesisinde yangın
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, bungalov tesiste çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
İnkumu tatil beldesindeki bungalov tesisin restoranının mutfak bölümünde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
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Yemek yapılırken çıkan yangın, bungalovlara da sıçradı.
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Otel personeli, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, itfaiyeye de haber verildi.
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Tesiste konaklayan müşteriler de tahliye edildi. Alevler bir süre sonra yakındaki ormana sıçradı.
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