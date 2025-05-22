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Ünlü tatil beldesinde bungalov tesisinde yangın

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, bungalov tesiste çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
Ünlü tatil beldesinde bungalov tesisinde yangın - Resim: 1

İnkumu tatil beldesindeki bungalov tesisin restoranının mutfak bölümünde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. 

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Ünlü tatil beldesinde bungalov tesisinde yangın - Resim: 2

Yemek yapılırken çıkan yangın, bungalovlara da sıçradı.

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Ünlü tatil beldesinde bungalov tesisinde yangın - Resim: 3

Otel personeli, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, itfaiyeye de haber verildi. 

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Ünlü tatil beldesinde bungalov tesisinde yangın - Resim: 4

Tesiste konaklayan müşteriler de tahliye edildi. Alevler bir süre sonra yakındaki ormana sıçradı. 

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