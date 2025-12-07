Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler!
ABD'nin ünlü tatil cenneti Hawaii Adası'ndaki dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Lavlar 120 metre yükseliğe ulaştı.
Kaynak: DHA/İHA
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık 2024'ten bu yana hareketlilik devam ediyor.
1 / 8
Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, yanardağın aralık ayından bu yana 37. kez patladığı, 120 metreye kadar lav püskürttüğü belirtildi.
2 / 8
Patlamanın Hawaii Volkanları Milli Parkı içindeki Halemauma krateriyle sınırlı olduğu aktarıldı.
3 / 8
Yanardağın en son 9 Kasım'da patladığı kaydedildi.
4 / 8