  4. Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler!

ABD'nin ünlü tatil cenneti Hawaii Adası'ndaki dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Lavlar 120 metre yükseliğe ulaştı.

Kaynak: DHA/İHA
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık 2024'ten bu yana hareketlilik devam ediyor. 

Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, yanardağın aralık ayından bu yana 37. kez patladığı, 120 metreye kadar lav püskürttüğü belirtildi. 

Patlamanın Hawaii Volkanları Milli Parkı içindeki Halemauma krateriyle sınırlı olduğu aktarıldı. 

Yanardağın en son 9 Kasım'da patladığı kaydedildi.

