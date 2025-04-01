Ünlü tatil cenneti fırtınaya teslim: Tekneler battı, ağaçlar devrildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı. Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı.