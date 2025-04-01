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Ünlü tatil cenneti fırtınaya teslim: Tekneler battı, ağaçlar devrildi

Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'da fırtına, sağanak ve toz taşınımı etkili oldu. 5 tekne suya gömülürken, çok sayıda ağaç devrildi.

Kaynak: DHA
Ünlü tatil cenneti fırtınaya teslim: Tekneler battı, ağaçlar devrildi - Resim: 1

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı. Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı. 

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Ünlü tatil cenneti fırtınaya teslim: Tekneler battı, ağaçlar devrildi - Resim: 2

Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu. Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı. 

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Ünlü tatil cenneti fırtınaya teslim: Tekneler battı, ağaçlar devrildi - Resim: 3

Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü. 

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Ünlü tatil cenneti fırtınaya teslim: Tekneler battı, ağaçlar devrildi - Resim: 4

Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.

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