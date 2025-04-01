Ünlü tatil cenneti fırtınaya teslim: Tekneler battı, ağaçlar devrildi
Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'da fırtına, sağanak ve toz taşınımı etkili oldu. 5 tekne suya gömülürken, çok sayıda ağaç devrildi.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı. Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı.
1 / 8
Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu. Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı.
2 / 8
Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü.
3 / 8
Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.
4 / 8