Ünlü tatil cenneti istila altında! Şimdi de mezarları talan ettiler

"Milli Parklar önlem almalı"

Demirtaş, konuyla ilgili olarak önümüzdeki hafta Milli Parklar'a dilekçe vereceklerini belirterek, "Burası Milli Parklar'ın bölgesi ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Bunun dışında Marmaris genelinde domuz sorunu halen devam ediyor. Bu sorunu çözmek için daha önce bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun çalışmalarını sürdürüp bir an önce bu kış nihai sonuca ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.