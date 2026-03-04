Ünlü tatil cennetinde büyük temizlik: İskeleler kaldırıldı, sırada karavanlar var

Karavanlar kaldırılacak

Öte yandan, Küdür'de bulunan karavanların kaldırılması için ekiplerce günler öncesinde karavan sahiplerine uyarı yapıldı. Bugün yapılan denetimlerde 10 karavanın sahipleri tarafından bölgeden kaldırıldığı, 6 karavanın ise bölgede olduğu tespit edildi. Bölgedeki karavanların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Bazı karavanların ticari amaçla kiralandığı belirtildi. (DHA)