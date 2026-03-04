Ünlü tatil cennetinde büyük temizlik: İskeleler kaldırıldı, sırada karavanlar var
Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm cenneti Bodrum'da kaçak iskelelerin yıkımı gerçekleştirildi. Bölgede izinsiz park edilen karavanların kaldırılması için de çalışma başlatıldı.
Muğla'nın turizm cenneti Baodrum'da, Yalıkavak Küdür Yarımadası'ndaki kaçak iskeleler iş makineleriyle kaldırıldı. Doğal sit alanı üzerine izinsiz kurulan sabit ve yüzer iskelelerin yıkımının yanı sıra, bölgeyi istila eden karavanlar için de tahliye düğmesine basıldı.
Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde; Bölge Liman Başkanlığı, Bodrum Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda denetim gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler, bir sabit kaçak iskele ile bir yüzer iskelenin kaldırılması için çalışma başlattı.
Eski deve güreşi alanının bulunduğu sahildeki iskelenin tahtaları sökülürken, yüzer platform üzerindeki iş makinesiyle yıkım işlemi tamamlandı. Yetkililer, benzer işlemin Paşa Limanı'ndaki yüzer iskele için de uygulanacağını bildirdi.
Karavanlar kaldırılacak
Öte yandan, Küdür'de bulunan karavanların kaldırılması için ekiplerce günler öncesinde karavan sahiplerine uyarı yapıldı. Bugün yapılan denetimlerde 10 karavanın sahipleri tarafından bölgeden kaldırıldığı, 6 karavanın ise bölgede olduğu tespit edildi. Bölgedeki karavanların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Bazı karavanların ticari amaçla kiralandığı belirtildi. (DHA)