Ünlü tatil cennetinde marina cehenneme döndü: Lüks yatlar alev alev yandı!
Bodrum'da marinaya bağlı bir motoryatta başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle komşu teknelere sıçradı. Alev alev yanan 7 motoryat battı, 1’i ise kısmi hasar aldı.
Kaynak: DHA
Muğla’nın turizm cenneti Bodrum, gece yarısı Yalıkavak Marinası'ndan yükselen alevlerle aydınlandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da yardımıyla kısa sürede büyüyerek bitişikteki teknelere sıçradı ve marinayı adeta cehenneme çevirdi.
1 / 16
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın talimatıyla Bodrum’dan 1, Güllük’ten ise 2 liman römorkörü ve kıyı emniyetine bağlı römorkörler de bölgeye sevk edildi.
2 / 16
Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı.
3 / 16
Yangında yanan boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat battı, 1’i ise kısmi hasar aldı.
4 / 16