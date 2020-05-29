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  3. 29 Mayıs 2020 14:58

Bozcaada'da oteller açılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme takvimini açıklamasının ardından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde de karantina uygulaması, konaklama tesislerinin durumu ve feribot seferlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Bozcaada'da oteller açılmayacak

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 29 Mayıs tarihinden itibaren adaya yapılan karşılıklı feribot seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üçe çıkarıldı. Seferlerin önümüzdeki günlerde duruma göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

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Bozcaada'da oteller açılmayacak

Bozcaada Belediyesi'nin daha önce aldığı ilçedeki tüm konaklama tesislerinin 31 Mayıs'a kadar kapalı olması kararı da 22 Haziran'a uzatıldı. Bu tarihe kadar oteller müşteri kabul etmeyecek.

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Bozcaada'da oteller açılmayacak

Tesislerin ne zaman açılacağına ilişkin karar Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) ile birlikte yapılacak değerlendirme sonrası belirlenecek.

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Bozcaada'da oteller açılmayacak

İkametgahı Bozcaada’da bulunan vatandaşların Çanakkale ve Ezine'ye günübirlik gidip gelmeleri halinde uygulanan 14 günlük karantina da kalktı. İl dışından gelenlere ise 14 gün karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar sürecek.

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