Ünlü tatil cennetinde tekne battı
Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil cenneti Bodrum'da, Torba Koyu'nda demirli olan ahşap tekne battı.
Kaynak: İHA
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Koyu’nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam saatlerinde sintine pompasında meydana gelen arıza nedeniyle su almaya başladı.
Şiddetli fırtınanın da etkisiyle tekne kısa sürede suyla doldu.
Dakikalar içinde suya gömülen teknenin yalnızca üst kısmı su yüzeyinde kaldı.
Bölgeye gelen ekiplerin, batmak üzere olan tekne için kurtarma çalışması başlatacağı öğrenildi.
