  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ünlü tatil cennetinde tekne battı

Ünlü tatil cennetinde tekne battı

Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil cenneti Bodrum'da, Torba Koyu'nda demirli olan ahşap tekne battı.

Kaynak: İHA
Ünlü tatil cennetinde tekne battı - Resim: 1

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Koyu’nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam saatlerinde sintine pompasında meydana gelen arıza nedeniyle su almaya başladı.

1 / 5
Ünlü tatil cennetinde tekne battı - Resim: 2

Şiddetli fırtınanın da etkisiyle tekne kısa sürede suyla doldu. 

2 / 5
Ünlü tatil cennetinde tekne battı - Resim: 3

Dakikalar içinde suya gömülen teknenin yalnızca üst kısmı su yüzeyinde kaldı.

3 / 5
Ünlü tatil cennetinde tekne battı - Resim: 4

Bölgeye gelen ekiplerin, batmak üzere olan tekne için kurtarma çalışması başlatacağı öğrenildi.

4 / 5