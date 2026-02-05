Ünlü tatil cennetini sel aldı; yollar göle döndü!
İzmir'in tatil cenneti Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Çeşme ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.
Yağış nedeniyle çok sayıda noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, rögarlar da taştı
. İlçede yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.
Belediye ekipleri ve bölge halkı, suların tahliyesi için çalışma yaptı. (DHA)
