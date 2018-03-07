Ünlü televizyoncuya ahlaksız teklif

24 Mart 2017'de alınan ve BBC’nin şimdilik yayımlamayacağını duyurduğu kayıtta, Rüstemova Rus politikacıyı parlamentodaki ofisinde ziyaret ediyor ve konuşma sırasında Slutsky konuyu birden değiştiriyor. Gazeteciye BBC'den ayrılıp kendisi için çalışıp çalışmayacağını soran Rus siyasetçi, Rüstemova'nın teklifi reddetmesi üzerine "Benden uzak durmayı deniyorsun, beni öpmek istemiyorsun, kalbimi kırıyorsun" diyor.



Rüstemova, evlenmeyi planladığı bir erkek arkadaşı olduğunu söyleyince de, Slutsky “Muhteşem! Onun eşi, benim ise metresim olacaksın” ifadesini kullanıyor.