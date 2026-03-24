Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar''
İstanbul Maslak'ta 16. kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene sanat dünyasından katılımın az olması dikkat çekti. Köse'nin yakın dostaları ''Sanat camiası çok nankör, nerede bu çelenklerin sahipleri?'' diyerek sitem etti.
Müzik piyasasına kazandırdığı isimlerle bir döneme damga vuran ünlü yapımcı Erol Köse, dün saat 15.00 sıralarında Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453 sitesinde 16. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmayan Erol Köse'nin evinde yapılan incelemede bulunan notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenildi.
SANAT DÜNYASINDAN KATILIM AZDI
Köse için bugün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şarkıcı Hande Yener, Ömür Gedik, Ferhat Göçer, Hakan Peker, Dilan Çıtak ve yapımcı Polat Yağcı katılırken, törene sanat dünyasından katılımın az olduğu görüldü.
Katılımın azlığı, Köse'nin yakın dostlarını isyan ettirdi. Müzisyen Dora Altınbaşak, gönderilen çelenklerin sahiplerinin orada olmamasına tepki göstererek, "Nerede bu çelenklerin sahipleri? İnsanlar nankör. Koskoca Erol Köse'nin sayesinde dünya para kazandılar, şimdi arkasından beddua ediyorlar" dedi.
'HAKKINI HELAL ET KIZIM HASTAYIM' DEDİ
Erol Köse'nin 20 senelik çalışanı Güller Öğretici, "Erol Bey benim babamdı. Burada bağıra bağıra ağlamak istedim, ama ağlayamıyorum yanlış anlaşılırım diye. Çok seviyorum bana çok babalık yaptı. Biz razıydık, Rabbim de razı olsun. Ölmeden bir hafta önce telefonla ses kaydı attı. 'Hakkını helal et kızım, hastayım' dedi. Son üç ay beni çağırmadı. Kimseyi eve almıyordu. Ahmet ağabeyi çok seviyordu. Sadece Ahmet ağabeyi eve alıyordu. 'Ahmet'i içeri alın' diyordu. Evladı gibi, oğlu gibi çok severdi. Herkesi evine almıyordu. Çok iyi bir insandı, boşuna karalamasınlar Erol Bey'i. O kadar baba bir adamdı ki, kimse kötülemesin onu. Ben biliyorum, ben onunla beraberdim. Haftanın iki günü, bazen üç günü. Ahmet de onun oğluydu, oğlu olarak seviyordu, 'Oğlum' diyordu Ahmet ağabeye" dedi.