Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar''

'HAKKINI HELAL ET KIZIM HASTAYIM' DEDİ

Erol Köse'nin 20 senelik çalışanı Güller Öğretici, "Erol Bey benim babamdı. Burada bağıra bağıra ağlamak istedim, ama ağlayamıyorum yanlış anlaşılırım diye. Çok seviyorum bana çok babalık yaptı. Biz razıydık, Rabbim de razı olsun. Ölmeden bir hafta önce telefonla ses kaydı attı. 'Hakkını helal et kızım, hastayım' dedi. Son üç ay beni çağırmadı. Kimseyi eve almıyordu. Ahmet ağabeyi çok seviyordu. Sadece Ahmet ağabeyi eve alıyordu. 'Ahmet'i içeri alın' diyordu. Evladı gibi, oğlu gibi çok severdi. Herkesi evine almıyordu. Çok iyi bir insandı, boşuna karalamasınlar Erol Bey'i. O kadar baba bir adamdı ki, kimse kötülemesin onu. Ben biliyorum, ben onunla beraberdim. Haftanın iki günü, bazen üç günü. Ahmet de onun oğluydu, oğlu olarak seviyordu, 'Oğlum' diyordu Ahmet ağabeye" dedi.