Ünlü yatırım uzmanı Rogers açıkladı: Belirsiz piyasada parasını nasıl koruyor?

Jim Rogers, dünyanın birçok sorunu olduğuna işaret ederek, "Savaş, enflasyon, birçok şey... Ekonomi ölü, koca bir ölü. Daha fazla enflasyona doğru gidiyoruz. Merkez bankaları bunu durdurmaya çalışıyor ama sonuçlar çok iyi değil. Çünkü piyasalar hala bir yukarı bir aşağı gidiyor." dedi.