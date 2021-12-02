Ünlü Youtuber donmuş barajda video çekerken feci şekilde can verdi
Doğum gününde takipçilerine ölmediğini söyleyen bir video yayınlayan YouTuber Tor Eckhoff, paylaşımından birkaç sonra feci şekilde hayatını kaybetti.
57. yaş günü için çektiği videoyla Youtube'daki 1.2 milyon abonesini selamlayan Apetor, küvetin içinde kafasında 57 yazılı şekilde "Ölmedim, 57 yaşındayım" demişti.
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Videoyu yayınladığının ertesi gün Jakobs Barajı'nda buz pateni yapmaya giden Norveçli fenomen Eckhoff, buzun çökmesi üzerinde suya düştü.
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Uzun bir süre suyun içinde kalan ünlü Youtuber dalgıçlar tarafından kurtarılıp hastaneye yetiştirildi.
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Bilinci yerinde olmayan Eckhoff, 24 saat sonra Ulleval Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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