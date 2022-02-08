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Ünlü Youtuber ve fenomen uçak kazasında hayatını kaybetti

İzlanda'da geçtiğimiz günlerde düşen uçakta Amerikalı Youtuber Josh Neuman (22) ile Belçikalı fenomen Nicola Bellavia'nın (32) hayatını kaybeden 4 kişi arasında olduğu açıklandı.

Ünlü Youtuber ve fenomen uçak kazasında hayatını kaybetti - Resim: 1

Amerikalı Youtuber Josh Neuman (22) ile Belçikalı fenomen Nicola Bellavia İzlanda'daki uçak kazasında hayatını kaybetti.

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Ünlü Youtuber ve fenomen uçak kazasında hayatını kaybetti - Resim: 2

Josh Neuman'ın 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve macera videoları çekiyordu.

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Ünlü Youtuber ve fenomen uçak kazasında hayatını kaybetti - Resim: 3

Nicola Bellavia ise YouTube ve Instagram'daki gezi fotoğraf ve görüntüleriyle biliniyordu.

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Ünlü Youtuber ve fenomen uçak kazasında hayatını kaybetti - Resim: 4

NE OLMUŞTU?

Cessna C172 tipi küçük uçak, Reykjavik yakınlarındaki Thingvallavatn gölü dibinde bulunmuştu.

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