Ünlü Youtuber ve fenomen uçak kazasında hayatını kaybetti
İzlanda'da geçtiğimiz günlerde düşen uçakta Amerikalı Youtuber Josh Neuman (22) ile Belçikalı fenomen Nicola Bellavia'nın (32) hayatını kaybeden 4 kişi arasında olduğu açıklandı.
Amerikalı Youtuber Josh Neuman (22) ile Belçikalı fenomen Nicola Bellavia İzlanda'daki uçak kazasında hayatını kaybetti.
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Josh Neuman'ın 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve macera videoları çekiyordu.
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Nicola Bellavia ise YouTube ve Instagram'daki gezi fotoğraf ve görüntüleriyle biliniyordu.
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NE OLMUŞTU?
Cessna C172 tipi küçük uçak, Reykjavik yakınlarındaki Thingvallavatn gölü dibinde bulunmuştu.
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