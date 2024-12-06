Ünlü YouTuber'ı öldürüp denize atmışlar
Filipinler'de polis kılığındaki kişiler tarafından kaçırılan ABD'li YouTuber Elliot Eastman'ın öldürülerek cansız bedeninin denize atıldığı ortaya çıktı.
ABD'li ünlü Youtuber 26 yaşındaki Elliot Eastman 17 Ekim akşamında Filipinler'de Zamboanga del Norte bölgesindeki Sibuco kasabasında ellerinde M16 tüfekler bulunan ve polis kılığına girmiş kişiler tarafından kaçırılmıştı.
Polis, 26 yaşındaki Eastman’ın evinden kaçırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını öldürüldüğünü duyurdu.
Saldırganlar kendilerini polis olarak tanıtarak eve girdi ve Eastman’ın direnmesi üzerine bacağına ateş etti. Yaralı halde bir sürat teknesine bindirilen Eastman, kaçırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Polis sözcüsü Yarbay Ramoncelio Sawan, bir tanığın ifadesine dayanarak Eastman’ın kaçırılma sırasında öldüğünü ve cesedinin denize atıldığını doğruladı. Kaçırma olayına karışan bir zanlının verdiği ifadeyle bu bilgi kesinleşti.