Ünlü YouTuber'ı öldürüp denize atmışlar

Daily Mail'de yer alan habere göre; Polis sözcüsü Yarbay Ramoncelio Sawan, bir tanığın ifadesine dayanarak Eastman’ın kaçırılma sırasında öldüğünü ve cesedinin denize atıldığını doğruladı. Kaçırma olayına karışan bir zanlının verdiği ifadeyle bu bilgi kesinleşti.