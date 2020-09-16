Ünlülerden 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'ye tepki yağıyor
Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç.'i darp ettiği görüntülere ünlülerden tepki yapmaya devam ediyor.
Halil Sezai, önceki gün Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin M. ile tartışmıştı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görüldü.
Sezai'nin çekim yapmalarına izin vermeyen 67 yaşındaki Hüseyin M.'ye şiddet uygulaması, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü isimler, Sezai'yi kınayan mesajlar yayınladı.