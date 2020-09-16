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  3. 16 Eylül 2020 19:10

Ünlülerden 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'ye tepki yağıyor

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç.'i darp ettiği görüntülere ünlülerden tepki yapmaya devam ediyor.

Ünlülerden 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'ye tepki yağıyor

Halil Sezai, önceki gün Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin M. ile tartışmıştı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti.

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Ünlülerden 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'ye tepki yağıyor

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görüldü.

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Ünlülerden 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'ye tepki yağıyor

Sezai'nin çekim yapmalarına izin vermeyen 67 yaşındaki Hüseyin M.'ye şiddet uygulaması, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü isimler, Sezai'yi kınayan mesajlar yayınladı.

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Ünlülerden 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'ye tepki yağıyor

FIRAT TANIŞ
Oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış, Halil Sezai’nin görüntülerini utanarak izlediğini belirterek, “Şiddeti mazur gösterecek hiçbir taraf, yön, kimlik, statü söz konusu olamaz. Utançla kınıyorum” dedi.

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