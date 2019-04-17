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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN EKREM İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI
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  3. 17 Nisan 2019 18:09

Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları

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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları

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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları

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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları

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