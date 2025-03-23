Ünlülerden peş peşe İmamoğlu paylaşımları: ''Biz, Türk halkı bugün çok üzgünüz''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına birçok ünlü isimden tepki geldi.
19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına, terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Tutuklama kararı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isimler peş peşe paylaşımlar yaparak tepkisini dile getirdi, İmamoğlu'na destek mesajları paylaştı.
İşte ünlülerin İmamoğlu paylaşımları...
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İCLAL AYDIN
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ECE ERKEN
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MERVE OFLAZ
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