Ününü duyan soluğu bu havuzda aldı

Şifalı suya girmek için gelen Durmuş Güçlü, “Mantara, egzamaya, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Benim kızımın egzama hastalığına bu su çok iyi geldi. Sedef hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Çok gelen oluyor. Genelde şehir dışından geliyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir, Tokat’tan yoğun olarak geliyorlar. Ankaralı bir aile gördüm. Kurban kestiler burada, 'Ben hastalığımın şifasını burada buldum, bu suda iyileştim' dedi. Kestiği kurbanı da burada herkese dağıttı” diye konuştu.