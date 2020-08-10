Unuttuğu çantasını geri almaya geldi, fünyeyle patlatıldığını gördü

SANİYELER SONRA GELDİ, TOPLAYIP GÖTÜRDÜ Polisin fünye ile müdahalesinin hemen ardından olay yerine gelen Ömer Şahin, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Yakındaki bir inşaatta çalıştığını belirten Şahin, yerde dağılan kıyafetlerini ve malzemelerini topladıktan sonra götürüp otomobiline bıraktı.