Unutulan kıyafetleri yıllardır saklıyor

40 yıldır kuru temizlemecilik yaptığını ifade eden Fatih Şahin, "Çok sayıda müşterimiz ürünlerini temizletmek için geliyor. Biz de temizleyip sahiplerine teslim ediyoruz. Kıyafetlerini temizletmek için bırakan onlarca müşterimiz ise ürünlerini almaya gelmedi. Ben sahipleri gelir diye bu ürünleri 2 yıldır saklıyorum. Bu ürünlere gözüm gibi bakıyorum. Buradan ürünlerini unutan müşterilerime sesleniyorum. Gelip ürünlerini alsınlar. Bunların içinde değerli markalara ait kıyafetler var. Onlar gelip alırlarsa hem mutlu oluruz, hem de işyerimizde yer açılır" dedi.