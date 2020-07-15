Unutulmayacak fotoğraflarla '15 Temmuz gecesi'
FETÖ hainlerinin kalkıştığı o geceye ait tarih boyunca unutulmayacak en çarpıcı fotoğraflar...
15 Temmuz gecesinde neler yaşandı? Her anı her dakikayı anlatan o kanlı geceye ait unutulmayacak en çarpıcı fotoğraflar...
Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan darbecilere müdahalede bulunan emniyet güçleri, ateş eden askerlerin bulunduğu noktalara biber gazı kapsülleri fırlattı.
Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın üstüne çıkarak tepki gösterdi.