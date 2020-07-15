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  3. 15 Temmuz 2020 08:05

Unutulmayacak fotoğraflarla '15 Temmuz gecesi'

FETÖ hainlerinin kalkıştığı o geceye ait tarih boyunca unutulmayacak en çarpıcı fotoğraflar...

Unutulmayacak fotoğraflarla '15 Temmuz gecesi'

15 Temmuz gecesinde neler yaşandı? Her anı her dakikayı anlatan o kanlı geceye ait unutulmayacak en çarpıcı fotoğraflar...

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Unutulmayacak fotoğraflarla '15 Temmuz gecesi'

Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan darbecilere müdahalede bulunan emniyet güçleri, ateş eden askerlerin bulunduğu noktalara biber gazı kapsülleri fırlattı.

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Unutulmayacak fotoğraflarla '15 Temmuz gecesi'

Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın üstüne çıkarak tepki gösterdi.

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Unutulmayacak fotoğraflarla '15 Temmuz gecesi'

Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi. Vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini durdurmaya çalıştı.

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