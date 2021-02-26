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  3. 26 Şubat 2021 13:25

Unutursak kanımız kurusun! Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1992'de yaşanan savaşta Ermeni güçlerinin Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamdan kurtulanlar, yaşadıkları işkenceleri hafızalarından silemiyor.

Unutursak kanımız kurusun! Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1992'de yaşanan savaşta Ermeni güçlerinin Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamdan kurtulanlar, yaşadıkları işkenceleri hafızalarından silemiyor.

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Unutursak kanımız kurusun! Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti

Ermenilerin kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin yaptığı katliamda, birçok aile tamamen yok olurken bazıları da çok sayıda yakınını kaybetti. Katliamdan kurtulanlar, yaşadıkları işkencelerin ve yakınlarını kaybetmenin acısını bugün hala hatırlıyor.

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Unutursak kanımız kurusun! Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti

HOCALI'DA NE OLDU?
Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini Aralık 1991'de işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmekti.

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Unutursak kanımız kurusun! Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti

Ermeni güçlerinin ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı.

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