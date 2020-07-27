Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

İKİ İŞİ BİR ARADA YAPTI Zurna çalmayı çok sevdiğini belirten Seçim Acar, "Asıl işim zurna çalmak. Ama ney yaparak, boş zamanlarımı da değerlendirmiş oluyorum. Kargıları Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki sazlıklardan ve dere kenarlarından kesiyoruz. Ney yapımı çok zahmetli bir iş. Düzeltmesi, temizlemesi, delmesi ve nota ayarının yapılması 3 saati buluyor. İnternet üzerinden sipariş alarak Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. Bu işi yapan Aydın'da 2 kişiden biri benim. Ney yaparken akorduna çok dikkat etmeliyiz. Akortları çok iyi açarak takip etmemiz gerekiyor. Fındık yağı ile yağlamalıyız. Başka yağ tercih etmiyoruz. Yatığımız neyler, tamamen el emeği, göz nuru" dedi.