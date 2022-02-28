Ürküten felaket senaryosu: Dünyadaki tüm nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?

4 BİN 500 KENTİ 13 BİN NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI YOK EDİYOR

Hazırlanan rapora göre dünyadaki 4 bin 500 şehri yok etmek için 13 bin nükleer savaş başlığı gerekiyor. Dünyada varlığı tahmin edilen 15 bin ve üzerindeki nükleer gücün patlaması durumunda ise en güçlü yanardağ Krakatoa'nın patlamasından 15 kat daha yıkıcı bir tahribat meydana geliyor.