Urla'da orman yangını 2'nci gününde, evler tahliye edildi

1 kişi gözaltında

Gece saatlerinde yangın bölgesine giden İzmir Valisi Süleyman Elban ise yangının mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığının tahmin edildiğini ve işletme sahibi İ.A.'nın (33) savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Elban, “Yangına, 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı da tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık” ifadelerini kullanmıştı.