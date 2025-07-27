Uşak’ta devam eden yangının tahribatı gün ışığıyla ortaya çıktı
Uşak’ta dün öğle saatlerinde başlayıp gece boyu devam eden orman yangınına karadan müdahalelere gece boyu devam ederken, günün ağarmasıyla havadan müdahalede başladı. Yangının oluşturduğu tahribat drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik Köyünde dün öğle saatlerinde orman yangını başladı.
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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kontrol altına alınamadı.
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Yangın nedeniyle Ketenlik köyündeki evlerde tahliyeler yapılırken, yangın köydeki bazı evlerde ciddi hasarlara yol açtı.
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Havanın kararmasıyla hava müdahaleleri sona ererken, ekiplerin karadan cansiperane mücadelesi ise devam etti.
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