Üst solunum yolu enfeksiyonu için yapılan iğne 6 yaşındaki miniğin hayatını kabusa çevirdi
Adana'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görürken yapılan iğneye karşı alerjik reaksiyon gösteren 6 yaşındaki minik kıız çocuğu görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybederek yatağa bağımlı hale geldi.
Kaynak: DHA
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Ş.G. üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle kızı Kamile G.’i 29 Aralık 2024’te 5 Ocak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Nöbetçi doktor, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi koyduğu Kamile G.’e yapılan tedavi sonrası iğne ile ilaç yazdı. İlk iğne, acil serviste yapıldı.
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Ertesi gün baba Ş.G., doktorun reçete ettiği ilacın eczanede bulunmaması üzerine muadilini alıp, kızını ikinci dozun uygulanması için mahalledeki sağlık kabinine götürdü.
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Burada yapılan iğnenin ardından aniden fenalaşan Kamile G.’in kalbi durdu.
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Kabindeki görevlilerin müdahalesi başarılı olamayınca Kamile G. önce özel bir hastaneye oradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürüldü.
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