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Üst solunum yolu enfeksiyonu için yapılan iğne 6 yaşındaki miniğin hayatını kabusa çevirdi

Adana'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görürken yapılan iğneye karşı alerjik reaksiyon gösteren 6 yaşındaki minik kıız çocuğu görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybederek yatağa bağımlı hale geldi.

Kaynak: DHA
Üst solunum yolu enfeksiyonu için yapılan iğne 6 yaşındaki miniğin hayatını kabusa çevirdi - Resim: 1

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Ş.G. üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle kızı Kamile G.’i 29 Aralık 2024’te 5 Ocak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.  Nöbetçi doktor, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi koyduğu Kamile G.’e yapılan tedavi sonrası iğne ile ilaç yazdı. İlk iğne, acil serviste yapıldı.

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Üst solunum yolu enfeksiyonu için yapılan iğne 6 yaşındaki miniğin hayatını kabusa çevirdi - Resim: 2

Ertesi gün baba Ş.G., doktorun reçete ettiği ilacın eczanede bulunmaması üzerine muadilini alıp, kızını ikinci dozun uygulanması için mahalledeki sağlık kabinine götürdü.

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Üst solunum yolu enfeksiyonu için yapılan iğne 6 yaşındaki miniğin hayatını kabusa çevirdi - Resim: 3

Burada yapılan iğnenin ardından aniden fenalaşan Kamile G.’in kalbi durdu. 

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Üst solunum yolu enfeksiyonu için yapılan iğne 6 yaşındaki miniğin hayatını kabusa çevirdi - Resim: 4

Kabindeki görevlilerin müdahalesi başarılı olamayınca Kamile G. önce özel bir hastaneye oradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürüldü.

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