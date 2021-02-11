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  3. 11 Şubat 2021 12:21

Üst üste 2 maske takmak gerçekten işe yarıyor mu ?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma, çift maske takmanın, yeni tip Corona virüse (Covid-19) karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu.

Üst üste 2 maske takmak gerçekten işe yarıyor mu ?

Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine Covid-19 partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü.

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Üst üste 2 maske takmak gerçekten işe yarıyor mu ?

Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.

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Üst üste 2 maske takmak gerçekten işe yarıyor mu ?

Çalışma ekibinden Dr. John Brooks, yaptığı açıklamada, ortamdaki herkesin çift maske takması durumunda ise partiküllerin yüzde 95’inin engellendiğini kaydetti.

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Üst üste 2 maske takmak gerçekten işe yarıyor mu ?

Brooks, "İlk zorluk, olabildiğince çok insanın maske takmasını sağlamak. Bunun ardından da maske takanların o maskeden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak." dedi.

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