Üst üste 2 maske takmak gerçekten işe yarıyor mu ?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma, çift maske takmanın, yeni tip Corona virüse (Covid-19) karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu.
Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine Covid-19 partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü.
Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.
Çalışma ekibinden Dr. John Brooks, yaptığı açıklamada, ortamdaki herkesin çift maske takması durumunda ise partiküllerin yüzde 95’inin engellendiğini kaydetti.