Üst üste saldırılar tedirgin etti: Artık bu iş ilanlarına geri dönüş bile yok
Ticari taksilerde son günlerde yaşanan saldırılar, özelikle saldırı altında olan taksicileri tedirgin ederken, İzmir'de duraklar ilanlar vermesine rağmen çalışacak şoför bulmakta zorluk çekiyor.
Son günlerde ticari taksilerde yaşanan üst üste saldırılar, şoförleri tedirgin etmeye başladı. Saldırıya uğrayan şoförlerin kimi çalışmak zorunda olduğu için görevine devam ederken, kimi ise mesleği bırakmayı tercih ediyor.
İzmir, taksicilere yönelik saldırıların arttığı illerin başında geliyor. Bu durum nedeniyle kentte şoför sıkıntısı yaşanırken, özelikle saldırıların çok yaşandığı gece saatlerinde ilan olmasına rağmen taksi şoförlüğü pek yapılmak istenmiyor.
Taksi şoförleri ise zaman zaman seçici davranarak veya tekin olmayan bölgelerden müşteri almayarak kendince önlem alıyor. Şoförler, saldırılara durdurabilecek “kabin” önleminin hayata geçirilmesini bekliyor.
Taksi Şoförü Samet Karamuk, “Tedirginiz, ailemizde çok tedirgin” dedi. İş yapamaz duruma geldiklerini ifade eden Karamuk, “Şoför bulmakta zorluk çekiyoruz. Ben şuan tek başıma çalışıyorum. Tek başıma çalışmak zorunda kaldım; çünkü şoför yok. Kimse yapmak istemiyor. Aileleri yüzünden, tedirginler. Kimin bindiği, kimin indiği belli değil; kimin ne yapacağı da belli değil. Gecede çalışıyorum. Gece çalışırken kendimizce; bildiğimiz yerlerde, bildiğimiz mevkilerde, genellikle belli profillerde müşteri almamaya çalışıyoruz. Bu şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Onun haricinde yapabileceğimiz bir şey yok. Çok şükür daha önce saldırıya uğramadım. Gece çok korkuyoruz; yani belli bir saatten sonra 22.00 ile 03.00 arası dışarıda çalışırken, müşteri alırken tedirgin oluyoruz. Bu konuda da bir önlem alınması gerekiyor. Bize göre bu kabin olayı artık olması gerekiyor” dedi.