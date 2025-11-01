Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Engin Çağlar yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor. (DHA)
