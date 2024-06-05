Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 25 Mayıs'ta entübe edilen Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste karakterine hayat veren oyuncu Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu için Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri, Karanfil'in yeğenleri Aslı Karanfil, Elif Karanfil ile eş ve çocukları kabul etti.