Üstü sıvayla kapatılmış 400 yıllık çiniler ortaya çıktı

ÇİNİLERE YAZILMIŞ KASİDE Çalışmalar sırasında daha önce hiçbir yayında olmayan özgün motiflere rastladıklarını söyleyen Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Burada kaybolan çinilerimiz vardı. 11'inci yüzyılda yaşamış İbni Nahvi'nin, 40 beyitlik Kaside-i Münferice'si var. Hemen mihrabın solundan başlıyor mihrabın sağından devam edip dış mekana kadar uzanıyor.