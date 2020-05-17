Üstü sıvayla kapatılmış 400 yıllık çiniler ortaya çıktı
Tarihi Kaleiçi'nde bulunan ve 1500'lü yılların sonunda yapıldığı tahmin edilen ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'çok süslü ve ziynetli' olarak bahsettiği Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Tarihi Kaleiçi'nde bulunan ve 1500'lü yılların sonunda yapıldığı tahmin edilen ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'çok süslü ve ziynetli' olarak bahsettiği Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Caminin bu yıl Ramazan ayında tekrar ibadete açılması bekleniyordu ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan yeni eserler ve bulgular süreci geciktirdi.
ÇİNİLERE YAZILMIŞ KASİDE Çalışmalar sırasında daha önce hiçbir yayında olmayan özgün motiflere rastladıklarını söyleyen Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Burada kaybolan çinilerimiz vardı. 11'inci yüzyılda yaşamış İbni Nahvi'nin, 40 beyitlik Kaside-i Münferice'si var. Hemen mihrabın solundan başlıyor mihrabın sağından devam edip dış mekana kadar uzanıyor.
Çalışmalara başladığımızda çini üzerinde yazılı iki beyit yoktu. Kadınlar mahfilindeki tamamen sıvayla kaplı alanda yaptığımız çalışmalarda özgün çinilere ulaştık. Bu beyitleri sergileyeceğiz. Bunların bir kısmı klasik dönemde Rumi dediğimiz motifler bulunmakta. Klasik dönem süslemelerin üzerine tekrar süslemeler yapılmış bunlara ulaştık" dedi.