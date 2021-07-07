Utan verici olay: Öğrencisiyle üç ayrı yerde ilişkiye girmiş

Morgan County savcıları, suçunu kabul etmesi karşılığında 2016'da 17 ve 18 yaşlarında iki erkek çocukla seks yapmakla suçlanan Witt'e karşı ikinci bir suçlamayı düşürmeyi kabul etti. Tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra uzun bir yasal mücadeleye girişen ve olayı yüksek mahkemeye taşıyan öğretmen Witt, üç yılın ardından bir ilişkisinden suçlu bulundu. Savcılık, anlaşma karşılığında ikinci suçlamayı düşürdü.