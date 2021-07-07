Utan verici olay: Öğrencisiyle üç ayrı yerde ilişkiye girmiş
Lise öğretmeninin iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmesiyle ilgili patlak veren skandala bir yenisi daha eklendi.
Koronavirüs salgınında dünyanın birçok ülkesinde okullar uzun süre kapalı olmasına rağmen yeni skandallar çığ gibi büyüdü, özellikle ABD, İngiltere ve Avustralya'da arka arkaya rezaletler patladı.
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir lisede öğretmenlik ve amigo grubuna koçluk yapan Carrie Cabri Witt, iki erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girince büyük bir rezaletin ortalığa saçılmasına yol açtı.
Witt, Mart 2016'da 17 ve 18 yaşlarındaki iki öğrenciyle cinsel ilişkiye girmekle suçlandığında Decatur Lisesi'nde tarih, psikoloji ve sosyal bilgiler dersleri veriyordu. 47 yaşındaki Carrie Witt, Mart ayının sonlarında, duruşmaya çıkmasından sadece birkaç saat önce öğrencisiyle ilişkiye girdiğini kabul etmişti.
Morgan County savcıları, suçunu kabul etmesi karşılığında 2016'da 17 ve 18 yaşlarında iki erkek çocukla seks yapmakla suçlanan Witt'e karşı ikinci bir suçlamayı düşürmeyi kabul etti. Tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra uzun bir yasal mücadeleye girişen ve olayı yüksek mahkemeye taşıyan öğretmen Witt, üç yılın ardından bir ilişkisinden suçlu bulundu. Savcılık, anlaşma karşılığında ikinci suçlamayı düşürdü.