''Utanç'' festivalinde 100 yunus balığı öldürüldü

EN FAZLA ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ YIL

Biri henüz anne karnında, biri de yavru olan 100 şişeburunlu yunusun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu sayının, en az 120 yıldan bu yana öldürülen en yüksek şişeburunlu yunus rakamı olduğu belirtildi.