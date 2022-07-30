''Utanç'' festivalinde 100 yunus balığı öldürüldü
Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda her yıl düzenlenen ''Grindadrap'' festivali yine korkunç görüntülere sahne oldu. Festival adı altında 100 şişeburunlu yunus öldürüldü.
Okyanusları ve denizlerde hayatı korumayı amaçlayan sivil toplum örgütü "Sea Shepherd"den (Deniz Çobanı) yapılan açıklamaya göre, Faroeliler, geçmişi 1500'lü yıllara dayanan "Grindadrap" adlı yunus ve balina avlama geleneği için bu yıl da botlarla açıldı.
Açıklamada, şişe burunlu yunusların botlarla, Ekim 2021'de 1428 balina ve yunusun öldürüldüğü Skalabotnur sahiline sürülerek burada bıçak gibi kesici aletlerle öldürüldüğü bilgisi verildi.
EN FAZLA ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ YIL
Biri henüz anne karnında, biri de yavru olan 100 şişeburunlu yunusun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu sayının, en az 120 yıldan bu yana öldürülen en yüksek şişeburunlu yunus rakamı olduğu belirtildi.
Açıklamada, hayvanların avlanmasının tek kelimeyle utanç verici olduğu ve bunun hem Ada'da hem de uluslararası tepkiler çekeceğine işaret edildi.