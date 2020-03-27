Özel hastane ve laboratuvarlarda paralı koronavirüs testi devam ediyor

Habere göre, İstanbul Maltepe'de bulunan bir mikrobiyoloji laboratuvar görevlisi, korona testi için yoğun bir talep olduğunu ifade ederek, "Devlet hastanelerinde büyük bir yoğunluk var. Maddi durumu biraz daha iyi olan, testini laboratuvarlarda yaptırıyor. Biz de test yapıyoruz. Ücreti ise 150 dolar" diye konuştu.