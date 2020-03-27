Özel hastane ve laboratuvarlarda paralı koronavirüs testi devam ediyor
Yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı özel hastane ve laboratuvarların ücret karşılığı koronavirüs testi yapmaya devam ettiği belirtildi. Bir hastane 'Test, muayene dahil 510 lira' derken, bir laboratuvar ise 100-150 dolar fiyat verdi.
Koronavirüse yakalanma korkusu yayılırken tartışılan konulardan biri de özel sektörde ücret karşılığı yapılan testler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin uyarılarına rağmen söz konusu testlerin yapılmaya devam ettiği belirlendi.
Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Küçükçekmece'de bir hastanede koronavirüs testi için başvuranlar ilk olarak dahiliye doktoruna yönlendiriliyor.
"Hastanenin acil servisinden giriş yapın. Dahiliye doktorunun yönlendirmesiyle testiniz yapılır. Muayene ücreti sigortalılar için 260 TL. Test ücreti ise 250 TL" diyen hastane görevlisi, test sonucunun yarım saatte çıktığını belirtiyor.
Habere göre, İstanbul Maltepe'de bulunan bir mikrobiyoloji laboratuvar görevlisi, korona testi için yoğun bir talep olduğunu ifade ederek, "Devlet hastanelerinde büyük bir yoğunluk var. Maddi durumu biraz daha iyi olan, testini laboratuvarlarda yaptırıyor. Biz de test yapıyoruz. Ücreti ise 150 dolar" diye konuştu.