Uygunsuz videosu çıkan Nazife Demirel'in yasak aşkından itiraf
ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tuncay Demirel'in şüpheli ölümüm araştırırken olayların odağındaki isim Nazife Demirel'in yasak aşkından itiraf geldi.
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü semt pazarında kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. En büyük iki şüpheli isim ise müstehcen görüntüleri internete düşen eş Nazife Demirel'in yasak aşkı Yasin bey. Yasin bey canlı yayında ilk defa konuştu bakın ne itiraflarda bulundu.
46 yaşındaki Tuncay Demirel 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da semt pazarında içinde karısı ile karısının erkek arkadaşının olduğu arabanın da karıştığı kazada şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Tuncay Demirel'in ailesi ise olayın kaza değil kaza süsü verilmiş cinayet olduğunu iddia etti. En büyük iki şüphelisi ise Tuncay beyin eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı Yasin.
Nazife Demirel ile 20 yıllık evliliği olan Tuncay Demirel iş gereği şehir dışındayken eşinin internete müstehcen görüntüleri gördü. Tuncay bey görüntüleri gördükten sonra Afyonkarahisar'a döndü ve eşine görüntüleri sordu.
Eşi Nazife hanım ise Yasin'in zorla çalıştırdığını söyledi ve Yasin beyden şikayetçi oldu. Tuncay bey yeniden iş için şehir dışına çıktığı zaman Nazife hanım polis gidip şikayetini geri aldı. Şikayetin geri alındığını öğrenen Tuncay bey ise Afyonkarahisa'a geri döndü ve Nazife hanım ile kavga etti. Bu kavgadan sonra ise Nazife hanım evden ayrıldı. Asıl olaylar zinciri ise bundan sonra başladı.