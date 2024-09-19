Uyku pozisyonuna dikkat: Nasıl uyuduğunu sağlığınızı etkileyebilir

SAĞ YANA YATMAK

Sağ tarafta uyumak, kalbe daha az baskı uygulayarak kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Lenf drenajı artar ve asit reflü olasılığı da minimumdur. Ancak, hafif mide ekşimesine neden olabilir ve horlamayı artırabilir. World Journal of Clinical Cases'de yayınlanan bir çalışma, bu pozisyonun mide ekşimesine ve reflüye neden olabileceğini göstermektedir.