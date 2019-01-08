Uykuculara müjde ! 6 saatten fazla uyuyanlara para ödenecek
Japonya'da uykusuz çalışan kişiler için yapılan düzenlemede daha çok uyuyan çalışanlara para ödenecek.
Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda 138 milyar dolar (yaklaşık 775 milyar TL) olduğu ortaya çıkmasıyla işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor. "Makul bir saatten uyuyan çalışanlar" da prime hak kazanacak.
Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda 138 milyar dolar (yaklaşık 775 milyar TL) olduğu açıklandı. Guardian gazetesinin haberine göre işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için, ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor. İlk olarak küçük teknoloji firmalarında başlayan uygulama, gittikçe daha fazla şirkete yayılması planlanıyor.
Japonya'da daha önce 27 yaşında bir çalışan, çok fazla çalıştığı için (ayda 112,5 saat fazla mesai) kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Japonya'daki fazla çalışma kültürünü şirketlerinde kısıtlamak isteyen Nextbeat şirketi, çalışanlarına akşam 21.00'den sonra mesaiye kalmayı da yasakladı.