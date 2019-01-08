Uykuculara müjde ! 6 saatten fazla uyuyanlara para ödenecek

Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda 138 milyar dolar (yaklaşık 775 milyar TL) olduğu açıklandı. Guardian gazetesinin haberine göre işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için, ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor. İlk olarak küçük teknoloji firmalarında başlayan uygulama, gittikçe daha fazla şirkete yayılması planlanıyor.