Uykusu kaçan bir anne sayesinde bir facianın eşiğinden döndük: 13 kişi ölebilirdi!
Adana'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar, 4 çadır ve 3 konteyneri küle çevirdi. 13 kişinin derin uykuda olduğu sırada başlayan yangını, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlar yüzünden uyuyamayan anne Zehra Taş fark etti. Çığlıklarıyla tüm aileyi uyandıran kahraman annenin dikkati, mutlak bir facianın önüne geçti.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan yangın, büyük bir dramı ve mucizevi bir kurtuluşu beraberinde getirdi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında, ailelerin barındığı çadır ve konteynerler saniyeler içinde alevlere teslim oldu.
İddiaya göre, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar önce bir çadırı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, bitişikteki diğer 3 çadır ve 3 konteynere sıçradı. Gece yarısı sessizliğini bozan alevler, bölgede yaşayan 13 kişiyi uykusunda yakaladı.
Yangından burunları bile kanamadan kurtulan 13 kişinin hayatını borçlu olduğu isim ise anne Zehra Taş oldu.
Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan ve bu sebeple geceleri uyuyamayan anne Taş, duyduğu çıtırtı sesleri üzerine dışarı baktığında alevleri fark etti. Panikle çığlık atarak herkesi uyandıran annenin uyarısıyla, aile fertleri kendilerini dışarı atmayı başardı.