Uyuşturucu baronun sevkiyat tüneli keşfedildi

Uçak uçurmayı öğrenen Fuentes daha sonra bu yeteneğini uyuşturucu kaçaklığı için yeni yollar keşfetmek için kullandı. 'Göklerin Baronu' takma adını da bu dönem aldı. Önce esrar kaçakçılığı yaptı ama daha sonra Kolombiya'dan Meksika'ya ve buradan da ABD'ye kokain kaçakçılığına girişmişti.