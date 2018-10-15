Uyuşturucu baskınında cephanelik ele geçirildi

Timler, ardından yapılan operasyonla bağlantılı olduğu tespit edilen Kirazlıtepe Mahallesi Keşif Sokak'taki bir daireye de aynı gün saat 00.00 sıralarında baskın düzenledi. Dairede yapılan aramalarda salondaki bir koltuğun altında Kalaşnikov marka uzun namlulu silah ve tüfeğe ait 29 adet mermi, 2 adet hassas terazi ile çok miktarda esrar maddesi ele geçirildi.