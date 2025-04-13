Uyuşturucu dolu bir mont ve 3 şüpheli... Mont kime uyarsa o hapse girecek

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, 2024 Mart ayında, Yıldırım İlçesi Sinandede Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yol ortasında durdurulan araçtan inen E.I., yanında bulunan mavi ve turuncu renkteki montu yere atıp ayağı ile aracın altına iterek kaçtı. Çevredeki bir markete ait güvenlik kamerasına yansıyan olayda, E.I.'ı yakalayan polis, otomobili kullanan M.C. ile yanında bulunan eşi E.C. ve arka koltukta oturan M.K.'i gözaltına aldı. Ekipler, aracın altına atılan montun ceplerinde 8 paket içerisinde toplam 556 gram metamfetamin ele geçirirken, E.C.'nin yapılan üst aramasında ise 126 bin TL bulundu. Yapılan kimlik sorgulamasında, E.I. ile M.K.'in ‘Uyuşturucu satmak ve kullanmak’ suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlendi. E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen ve ceplerinde uyuşturucu madde bulunan montun kendilerine ait olmadığını söyleyen şüphelilerden E.I. ve M.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.C. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.