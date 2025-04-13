Uyuşturucu dolu bir mont ve 3 şüpheli... Mont kime uyarsa o hapse girecek
Bursa'da polisin, şüphe üzerine durdurduğu otomobilden inen şüpheli yanında bulunan montu yere atıp ayağı ile aracın altına iterek kaçarken araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Ancak monttan 556 gram uyuşturucu çıkınca işler ilginç bir boyut aldı. Mont, DNA tespiti yapılmasının ardından, mahkeme salonuna getirilip, kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla sanıklara giydirilecek.
Bursa'da polisin, şüphe üzerine durdurduğu otomobilden inen E.I. (37), yanında bulunan mavi ve turuncu renkteki montu yere atıp ayağı ile aracın altına iterek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis, E.I. ile araçta bulunan arkadaşı Murat Can Kunter (39) ve sürücü M.C.'yi (32) gözaltına aldı. Monttaki aramada poşetler içine konulmuş toplam 556 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklu sanıklar, E.I. ve ve Kunter ile tutuksuz sanık M.C.’nin kendilerine ait olmadığını söylediği mont, DNA tespiti yapılmasının ardından, mahkeme salonuna getirilip, kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla sanıklara giydirilecek.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, 2024 Mart ayında, Yıldırım İlçesi Sinandede Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yol ortasında durdurulan araçtan inen E.I., yanında bulunan mavi ve turuncu renkteki montu yere atıp ayağı ile aracın altına iterek kaçtı. Çevredeki bir markete ait güvenlik kamerasına yansıyan olayda, E.I.'ı yakalayan polis, otomobili kullanan M.C. ile yanında bulunan eşi E.C. ve arka koltukta oturan M.K.'i gözaltına aldı. Ekipler, aracın altına atılan montun ceplerinde 8 paket içerisinde toplam 556 gram metamfetamin ele geçirirken, E.C.'nin yapılan üst aramasında ise 126 bin TL bulundu. Yapılan kimlik sorgulamasında, E.I. ile M.K.'in ‘Uyuşturucu satmak ve kullanmak’ suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlendi. E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen ve ceplerinde uyuşturucu madde bulunan montun kendilerine ait olmadığını söyleyen şüphelilerden E.I. ve M.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.C. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Savcılık soruşturması sonunda E.C. hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, tutuklu 2 sanık ile tutuksuz 1 sanık hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. E.I. duruşmadaki ifadesinde ceplerinden uyuşturucu ele geçirilen montun, diğer tutuklu sanık M.K.’e ait olduğunu öne sürerek, “Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği mont M.K.’e aittir. M.K. ile sokakta yürürken M.C.’nin arabasına denk geldik. Bizi taksi durağına kadar bırakmasını istedik. Araçla gittiğimiz esnada, M.K. polisleri görünce yanındaki montu bana uzatarak, ‘Montu al uza’ dedi. Ben bunu kabul etmeyince araçtan indim ve montu üzerime attı. Ben de montu almamak için ayağımla tekmeledim” dedi.
M.K.ise uyuşturucu satmayıp sadece kullandığını söyleyerek, “Benim E.I.’tan 10 bin lira alacağım vardı. O gün tahsil etmek için buluştum. Yolda M.C.’yi gördük. Bizi taksi durağına bırakmasını istedik. Yolda giderken polisler bizi durdurdu. Araç durunca Emrah arabadan inerek kaçmaya çalıştı ancak polisler yakaladı. Montun kime ait olduğunu bilmiyorum” diye konuştu. Tutuksuz sanık M.C. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, montun kendisine ait olmadığını ve eşinin üzerinde ele geçirilen 126 bin TL’nin, çocuklarının sünnet düğünü nedeniyle bozdurdukları altınların parası olduğunu belirtip, beraatini talep etti.