  4. Uyuşturucu kaçakçılarının şeytani yöntemi polise takıldı

Diyabakır'da ihbar üzerine harekete geçen narkotik polisleri, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçta ölü bir koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: DHA
Uyuşturucu kaçakçılarının şeytani yöntemi polise takıldı - Resim: 1

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, hayvan nakli adı altında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı.

Uyuşturucu kaçakçılarının şeytani yöntemi polise takıldı - Resim: 2

Polisin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta inceleme yapan ekipler, ölü bir koyun buldu. 

Uyuşturucu kaçakçılarının şeytani yöntemi polise takıldı - Resim: 3

Koyunun karın bölgesinin daha önce kesildiğini fark eden polis, hayvanı araçtan indirerek bıçakla tekrar karın bölgesini açtı. 

Uyuşturucu kaçakçılarının şeytani yöntemi polise takıldı - Resim: 4

Yapılan aramada koyunun karın boşluğuna yerleştirilmiş paketler halinde uyuşturucu madde bulundu. 

