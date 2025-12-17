Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci yeniden ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında meslektaşları Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ile birlikte ifade veren Ela Rümeysa Cebeci işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.
Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı. (DHA)
