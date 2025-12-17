  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı!

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci yeniden ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı - Resim: 1

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında meslektaşları Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ile birlikte ifade veren Ela Rümeysa Cebeci işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. 

1 / 7
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı - Resim: 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

2 / 7
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı - Resim: 3

Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

3 / 7
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı - Resim: 4

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı. (DHA)

4 / 7