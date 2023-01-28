Uzaklaştırma kararı fayda etmedi; sokak ortasında vuruldu

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 7 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a abisinin yanına gelen Ş.B.'yi boşanma aşamasındaki eşi peşini bırakmadı. Uzaklaştırma kararına rağmen Nurettin Ş.B. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Ş.B. tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı. Evlendiğim ilk günden itibaren eşinin yıllarca hapis hayatı yaşattığını söyleyen Ş.B., "Sürekli şiddet gösterdi, sırtımdan bıçakladı ve beni o halimle akşama kadar eve kilitledi. Telefon kullanmama izin vermiyordu. Sabah kapıyı kilitleyip akşam gelince açıyordu. En son beni boğuyordu, elinden zor kaçtım. Karakola gittim. Karakoldan sonra aileme sığındım. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Her gün bıçakla saldırıyordu. Defalarca kez şikayet ettim. Defalarca kez savcılık karşısına çıktım .Uzaklaştırma kararı vardı" diye konuştu