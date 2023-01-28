Uzaklaştırma kararı fayda etmedi; sokak ortasında vuruldu
Şikayetler uzaklaştırma kararları fayda etmedi; 1500 kilometrelik takip sonrası eşini vurdu.
İstanbul Sancatepe'de iki çocuk annesi Ş.B. (27) , Diyarbakır'da şiddet gördüğü eşinden kaçarak İstanbul'da ağabeyinin yanına sığındı. Şikayete, uzaklaştırma kararına rağmen Ş.B.'yi yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta bulan eşi, 7 el ateş ederek yaraladı.
Genç kadın yaşadıklarını hastane odasında anlattı. "15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti" diyen Ş.B., "Sürekli şiddet gösterdi, sırtımdan bıçakladı ve beni o halimle akşama kadar eve kilitledi. Telefon kullanmama izin vermiyordu. Sabah kapıyı kilitleyip akşam gelince açıyordu. En son ki olayda beni boğuyordu ,elinden zor kaçtım" dedi.
Olay, geçen Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Ş.B. takip ettiği caddede yürüyen eşi iki çocuk annesi Ş.B.'ye peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 7 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a abisinin yanına gelen Ş.B.'yi boşanma aşamasındaki eşi peşini bırakmadı. Uzaklaştırma kararına rağmen Nurettin Ş.B. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Ş.B. tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı. Evlendiğim ilk günden itibaren eşinin yıllarca hapis hayatı yaşattığını söyleyen Ş.B., "Sürekli şiddet gösterdi, sırtımdan bıçakladı ve beni o halimle akşama kadar eve kilitledi. Telefon kullanmama izin vermiyordu. Sabah kapıyı kilitleyip akşam gelince açıyordu. En son beni boğuyordu, elinden zor kaçtım. Karakola gittim. Karakoldan sonra aileme sığındım. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Her gün bıçakla saldırıyordu. Defalarca kez şikayet ettim. Defalarca kez savcılık karşısına çıktım .Uzaklaştırma kararı vardı" diye konuştu